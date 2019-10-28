Крутые и современные: украинские учителя зачитали рэп (Видео)

Новости культуры:Группа ТНМК совместно с лучшими учителями Украины записала песню под названием "Прокачай".

Таким образом музыканты хотят показать, что наши учителя идут в ногу со временем.

Песню создали специально для церемонии награждения лучших учителей Украины Global Teacher Prize Ukraine.

Этот трек создан, чтобы сказать – в Украине крутые и современные учителя, – говорится в начале клипа.

Зачитать рэп согласились лучшие учителя Украины 2017 и 2018 годов Паул Пшеничка (учитель физики) и Александр Жук (учитель информатики) соответственно.

Также учительница истории Татьяна Веркалец, учительница математики Оксана Ратушняк и учитель украинского языка и литературы Юрий Гайдученко.