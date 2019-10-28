Сергей Бабкин впервые спел в дуэте с супругой (Видео)

Новости культуры:Популярный украинский певец Сергей Бабкин сумел удивить поклонников во время одного из концертов.

Артист вышел на сцену со своей женой Снежаной и исполнил песню из своего репертуара.

27 октября в Октябрьском дворце прошел долгожданный концерт Сергея Бабкина. Выступление было очень особенным, ведь соединило известные песни певца и его рассказы о жизни. Для меломанов артист также подготовил немало сюрпризов. В частности, Сергей Бабкин впервые выполнил трек в дуэте со своей женой Снежаной.

Появление жены на сцене стало настоящим сюрпризом для зрителей. Сначала Сергей Бабкин начал выполнять "Напиши меня", после чего к нему вышла Снежана, игриво приплясывая под ритмы песни. Впервые супруги в дуэте запело эту песню, от чего артист не сдерживал волнения и восторга.

"Впервые в своей жизни вышел на музыкальную сцену, чтобы спеть вживую нашу дуэтную песню "Напиши меня"! Это был клубок чувств, эмоций, переживаний, волнения, который сплетался с восторгом, наслаждением и глобальным удовольствием! Я так счастлив, что это произошло! Снежана, я люблю тебя! В жизни с тобой легко, уютно и тепло, а на сцене – это глоток чистого воздуха", – поделился Сергей Бабкин.

Как известно, песню "Напиши меня" Сергей и Снежана Бабкины создали еще в 2016 году. На 10 годовщину свадьбы супруги решили подготовить романтическое видео, которое дополнило бы слова лирической композиции. Ролик артисты сняли самостоятельно, когда находились на семейном отдыхе, поэтому сторонники могли увидеть морские пейзажи, счастливые улыбки, поцелуи и нежные объятия пары.

Это первая дуэтная песня Сергея и Снежаны, которую они представили общественности. Трек вошел в альбом Бабкина #неубивай.