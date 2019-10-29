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Группа "Время и Стекло" выпустила новый клип про сложные отношения (Видео)

Группа "Время и Стекло" выпустила новый клип про сложные отношения (Видео)
12:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:Надя Дорофеева и Позитив сняли новый клип, который сделали в стиле 2000-х, чем сразу же повергли фанатов в шок.

Популярная группа, которая получила личную звезду на "голливудской аллее славы" в столице, порадовала своих поклонников видеоновинкой.

Они представили новый клип на композицию "Лох" из новой пластинки VISLOVO. Известно, что режиссером работы выступила Таню Муиньо, которая не так давно делала клип для Кэти Перри.

Отметим, что в клипе оживают самые яркие тренды 2000-х: total denim, лаковые куртки, дерзкие мини, рейверские очки, кепи и снебпеки, цепи и максимум несочетаемых аксессуаров, гофре, глиттер, мелирование и гелевые укладки. "Время и Стекло" стали героями-ассоциациями эпохи нулевых. 

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Надя Дорофеева появляется в образе длинноногой блондинки, которая копирует стиль Кристины Агилеры, владелицы салона красоты и дерзкой койотки. А Позитив успел перевоплотиться в четырех персонажей: стилиста по волосам, фейсконтрольщика ночного клуба, бэдбоя на Ferrari и бармена.

В конце клипа Дорофеева порадовала своих фанатов эффектным танцем на барной стойке в образе койотки.

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Все по теме:

Музыка, Песни, Позитив, Надя Дорофеева, Клипы, Время и Стекло, Группа "Время и Стекло", Vislovo.
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