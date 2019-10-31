Виктория Батуи снялась в клипе "VODA" от Gena VITER (Видео)

Новости культуры:Съемки видео проходили в центре Киева, режиссером выступила Елена Винярская.

Музыкант Gena VITER презентовал клип на песню VODA. Главной героиней ролика стала украинская телеведущая Виктория Батуи - она впервые за долгое время сменила амплуа и сыграла драматическую роль.

По сценарию, главные герои больны любовью. Согласно всемирному медицинскому справочнику, любовь числится в списке заболеваний и имеет код F63.9. Когда человек влюбляется, он уже не может контролировать себя – вирус любви поражает клетки организма.

Съемки видео проходили в центре Киева, режиссером выступила Елена Винярская.

Как сообщалось ранее, украинская метал-группа Jinjer представила клип на песню Pit Of Consciousness из нового альбома.