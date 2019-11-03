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Забыл в электричке: британскому музыканту вернули скрипку XVIII века

Забыл в электричке: британскому музыканту вернули скрипку XVIII века
17:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости культуры:В Британии музыканту вернули забытую в электричке старинную скрипку.

Британскому музыканту Стивену Моррису вернули скрипку XVIII века стоимостью 250 тысяч фунтов стерлингов, которую он забыл в поезде.

Об этом сообщает BBC.

"Скрипка, которой 310 лет, которая стоит 250 тысяч фунтов стерлингов и которую забыли в электричке на юге Лондона, была успешно возвращена владельцу. После тайных переговоров музыкант Стивен Моррис получил ее назад на парковке одного из супермаркетов в присутствии полицейских", - говорится в сообщении.

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При этом мужчина, который забрал скрипку Морриса, сказал, что "совершил ошибку" и извинился.

Сам музыкант признался, что потрясен этим случаем.

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Великобритания, Лондон, Скрипка, Стивен Моррис.
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