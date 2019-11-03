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Группа "Бумбокс" объяснила почему отменила концерт на Луганщине

Группа "Бумбокс" объяснила почему отменила концерт на Луганщине
18:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Популярная украинская группа "Бумбокс" отправилась во всеукраинское турне.

Однако не все поклонники смогут увидеть анонсированные концерты: коллектив внезапно отменил выступление в Северодонецке, что на Луганщине. Об этом музыканты объявили на официальной инстаграм-странице. Согласно заметке, выступление "Бумбокса" было запланировано на 16 ноября в Ледовом дворце спорта. Однако за 2 недели до концерта коллектив, который возглавляет Андрей Хлывнюк, решил отменить концерт из-за нерентабельности.

"16 ноября "Бумбокс" должны были играть туровый концерт в Ледовом дворце спорта города Северодонецк. К большому сожалению, мы вместе с промоутерами вынуждены отменить концерт. Причина – малое количество проданных билетов", – объявили музыканты.

Представители группы не уточнили, сколько именно билетов приобрели их сторонники. В то же время в публичном обращении артисты извинились перед людьми, которые ожидали их приезд в Северодонецк, и подчеркнули, что потраченные средства на билеты вернут.

 
 
 
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Публикация от  (@boomboxfamily)

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Известно, что отмененное выступление "Бумбокса" должно было состояться в поддержку нового альбома "Тайный код: Рубикон". Коллектив записывал пластинку в Украине, Франции и США, а новые треки сразу получили немалую популярность среди меломанов. Сам альбом разделен на 2 части, в первую из которых вошли знаменитые дуэты с Тиной Кароль ("Бездна") и The Gitas ("Держи меня"). 

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Концерт, Музыка, Луганщина, Бумбокс, Группа, Группа "Бумбокс".
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