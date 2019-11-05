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Гарри Стайлс показал обложку своего предстоящего альбома (Фото)

Гарри Стайлс показал обложку своего предстоящего альбома (Фото)
17:59 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Пластинка под названием Fine Line увидит свет 13 декабря.

Бывший участник группы One Direction, певец Гарри Стайлс, отказавшийся от роли принца Эрика в киноадаптации "Русалочки", назвал дату выхода нового альбома и показал его обложку.

Как сообщается на странице музыканта в Instagram, вторая пластинка под названием Fine Line увидит свет 13 декабря 2019 года.

Напомним, дебютный альбом Стайлса под названием Harry Styles вышел в 2017 году. Ранее музыкант презентовал первую за два года песню Lights Up, а также клип на нее.

 
 
 
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Публикация от @ harrystyles

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Напомним, что 10 октября 25-летний Гарри выпустил новый трек под названием "Lights Up". Также Гарри Стайлз рассказал, что он написал новый альбом. Как стало известно, следующий альбом посвящен "сексу и грусти". В самом видео певец танцует без рубашки в толпе полураздетых людей, катается на мотоцикле и смотрит на свое отражение в мутной воде. Клип "Lights Up" снят в неоновых оттенках.

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Все по теме:

Кино, Клип, Новый клип, Видео, Новая песня, Песня, Музыкант, Гарри Стайлс, Fine Line, Lights Up.
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