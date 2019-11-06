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Среда, 06.11.2019
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"Научитесь читать": MARUV о ситуации на премии MTV

"Научитесь читать": MARUV о ситуации на премии MTV
09:38 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости культуры:MARUV прокомментировала свою премию от российского MTV.

Певица MARUV, которая не поехала на Евровидение от Украины в 2019 году, прокомментировала новость о том, что она получила премию MTV как певица из России.

Певица выложила гневный пост на своей странице в Instagram.

"Мне надоел этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ! Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации "Лучший артист по версии MTV Russia". Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью!" - заявила певица.

 
 
 
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Мне надоел этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ! Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации «Лучший артист по версии MTV Russia». Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я. MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется. При этом здесь ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ. Для особо одарённых хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала её под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями! И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и своё творчество, поэтому fuck off! Отдельное спасибо @tsnua и остальным новостным порталам за «недо» факты о моей поездке на MTV EMA И огромное спасибо всем, кто порадовался и поддержал Следующая на очереди Грэмми

Допис, поширений MARUV (@maruvofficial)

Она объяснила, что эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году она.

Также MARUV добавила, что MTV Russia - это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве. А потому что он находится в России, он называется MTV Russia.

Лучшая российская певица: MARUV попала в новый скандал

"Для особо одарённых хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала её под украинским флагом! А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями!

И хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка" - подытожила певица.

Также она поблагодарила тех людей, которые радовались ее победе и пообещала, что следующая на очереди премия Грэмми.

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Премия, MTV, Знаменитости, Звезды, Певица, Украинская певица, MARUV.
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