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Кому из украинских певцов не место на Евровидении 2020: мнение министра культуры

Кому из украинских певцов не место на Евровидении 2020: мнение министра культуры
14:59 Сегодня Телеграф ukrinform.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский поделился своим мнением на счет украинских артистов.

Владимир Бородянский считает, что украинские артисты, гастролирующие в России, не отстаивают украинской позиции, поэтому государство должно сформулировать свое отношение к ним.

"Я считаю, что культура является важной составляющей политики. Каждый человек делает выбор. Каждый день, большой, маленький. Если певец, артист едет в Российскую Федерацию - не в Крым, Крым - это Украина, - и выступает там, на мой взгляд, это значит, что этот человек не отстаивает украинскую позицию, не понимает, что Россия - страна, которая на нас напала. И государство должно сформулировать свое отношение к таким поездкам", - подчеркнул Бородянский. 

Он отметил, что поддерживает решение Общественного не допускать к конкурсу на "Евровидение" певцов, которые гастролируют или намерены выступать в РФ. 

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"Я считаю, что это дело Общественного. И я поддерживаю Общественное. Мы четко должны определить, что является добром, а что злом, и уметь отличать добро от зла", - акцентировал министр.

В то же время он отметил, что его задача сделать так, "чтобы украинский артист, украинский певец имел хорошую материальную базу в Украине, мог зарабатывать деньги здесь, творить здесь, быть воспринятым обществом". 

Как сообщал Укринформ, для участия в украинском отборе на "Евровидение-2020" исполнители не должны иметь выступлений в РФ, Крыму и на оккупированном Донбассе с марта 2014 года и не имеют права планировать такие выступления до финала этого песенного конкурса.

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Россия, Музыка, РФ, Шоу, Евровидение, Песни, Музыкальное шоу, Министр Культуры, Песенный конкурс, Владимир Бородянский, Евровидение 2020.
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