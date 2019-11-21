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Джамала представила новый клип "Цена правды" (Видео)

Джамала представила новый клип "Цена правды" (Видео)
12:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Музыку к песне написала Джамала, автором текста стала также певица вместе с писательницей Викторией Платова.

В четверг, 21 ноября, состоялась премьера клипа украинской певицы Джамалы на песню "Цена правды", которая является саундтреком одноименного фильма о геноциде украинского народа. Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября.

Режиссером музыкального видео выступила Катя Царик, оператором стал Юрий Король, который работал в качестве оператора-постановщика над полнометражными лентами "Захар Беркут", "Сторожевая застава", "Несокрушимая".

Фильм "Цена правды" – это драматический рассказ о геноциде украинского народа в 1932 – 1933 годах. Премьера фильма "Цена правды" запланирована на 28 ноября. Киноленте прогнозируют огромный успех, ведь ее уже отметили на престижных фестивалях. В частности, авторы фильма "Цена правды" получили награду на 44-м Фестивале польских художественных фильмов "Золотые Львы". Съемки фильма проходили в Украине, Польше и Шотландии. 

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В съемках приняли участие музыканты оркестра "Виртуозы Киева", а в клипе использованы кадры из фильма "Цена правды".

"Меня поразила история, послужившая основой для картины. События фильма разворачиваются во время одного из самых трагических периодов, который замалчивался десятилетиями. В центре повествования обычный журналист, который проявляет настоящий героизм, чтобы донести информацию о Голодоморе мировой общественности. Как мы знаем, люди, которые не боятся и борются за правду, платят за это высокую цену. Мне близка эта идея, она во многом перекликается с моим творчеством ", – призналась Джамала.

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