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Понедельник, 02.12.2019

Ленни Кравиц и Saint JHN выпустили совместный клип (Видео)

Композиция Borders вошла в альбом Saint Jhn под названием Ghetto Lenny’s Love Songs, релиз которого состоялся в августе 2019 года. Последний на сегодня альбом Ленни Кравица Raise Vibration вышел в сентябре 2018 года. Эту пластинку, в которой музыкант вновь объединил рок-н-ролл, фанк, блюз и соул, он и привезет в столицу.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Ленни Кравиц, Рэпер, Певец, Трек, Композиция, Saint Jhn.
20:57 Сегодня Телеграф
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