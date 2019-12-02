Ленни Кравиц и Saint JHN выпустили совместный клип (Видео)

Композиция Borders вошла в альбом Saint Jhn под названием Ghetto Lenny’s Love Songs, релиз которого состоялся в августе 2019 года. Последний на сегодня альбом Ленни Кравица Raise Vibration вышел в сентябре 2018 года. Эту пластинку, в которой музыкант вновь объединил рок-н-ролл, фанк, блюз и соул, он и привезет в столицу.