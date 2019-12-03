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Группа Drezden выпустила альбом и объявила дату первых концертов (Видео)

Группа Drezden выпустила альбом и объявила дату первых концертов (Видео)
21:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:3 декабря культовый музыкант Сергей Михалок и его новая группа Drezden презентовали второй студийный альбом "Эдельвейс" и сообщили о ближайших планах.

В альбом "Эдельвейс", который еще до своего выхода наделал немало шума, вошли 11 стильных треков.

На титульную песню "Эдельвейс" был снят клип, премьера которого состоялась совсем недавно. Его автор – белорусский режиссер Каролина Полякова. На сегодня просмотры видео "Эдельвейс" на YouTube приближаются к отметке в 2 миллиона.

Вместе с Сергеем Михалком в записи альбома "Эдельвейс" принимали участие Павел Михалок (клавиши), Алесь-Франтишек Мышкевич (бас), Денис Шуров (барабаны) и Павел Величко (гитара). Именно таким составом Drezden отправится и в первый концертный тур. 19 января 2020 года, в день рождения Сергея Михалка, презентация концертной программы состоится во Львове, после чего коллектив выступит в Минске, Киеве и Харькове.

Что такое Drezden?

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Это сольный проект Сергея Михалка, в котором он открывает для всех поклонников еще одну сторону своего творчества. Drezden – это эклектичный сплав "The Cure", "Wolfsheim" и Алексея Вишни. Это переосмысление музыки Новой волны и "Neue Deutsche Welle" спустя 40 лет. Дебютный альбом "Drezden" вышел в сентябре 2018 года и мгновенно нашел поклонников по всему миру. Все это время музыканты работали над вторым альбомом и концертной программой, презентация которой состоится в ближайшее время.

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Все по теме:

Музыка, Альбом, Клип, Новый клип, Песня, Дрезден, Сергей Михалок, Эдельвейс, Новые пести.
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