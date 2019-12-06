Alyosha и Vlad Darwin назвали дату выхода совместного альбома "Золота середина"

Новости культуры:Альбом "Золота середина" создавался в течении двух лет.

Романтичный дуэт Alyosha и Vlad Darwin, выпустившие ранее композицию "Пірнай", назвали дату выхода своего совместного альбома "Золота середина" и рассказали как он создавался.

По словам музыкантов, релиз пластинки запланирован на 13 декабря этого года. А 16 февраля 2020 года дуэт подарит влюбленным большой концерт в Октябрьском дворце.

Альбом "Золота середина" включает семь песен и создавался в течении двух лет. Как отмечают артисты, каждая песня нового альбома символизирует отдельную эмоцию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@alyoshasinger) 18 Окт 2019 в 4:47 PDT

"Каждая из семи песен – это определенный этап создания мира, Рая для двух влюбленных. В этих песнях мы объединили жизненный опыт и эмоции. Клипы тоже будут строиться на том, что они будут продолжать друг друга, как и наши песни", – рассказала Alyosha.