Alyosha и Vlad Darwin назвали дату выхода совместного альбома "Золота середина"

Романтичный дуэт Alyosha и Vlad Darwin, выпустившие ранее композицию "Пірнай", назвали дату выхода своего совместного альбома "Золота середина" и рассказали как он создавался.
По словам музыкантов, релиз пластинки запланирован на 13 декабря этого года. А 16 февраля 2020 года дуэт подарит влюбленным большой концерт в Октябрьском дворце.
Альбом "Золота середина" включает семь песен и создавался в течении двух лет. Как отмечают артисты, каждая песня нового альбома символизирует отдельную эмоцию.
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"Каждая из семи песен – это определенный этап создания мира, Рая для двух влюбленных. В этих песнях мы объединили жизненный опыт и эмоции. Клипы тоже будут строиться на том, что они будут продолжать друг друга, как и наши песни", – рассказала Alyosha.