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Вторник, 10.12.2019

Ну и что, что песня 2016 года: Lizzo выпустила клип на свой "старый" хит (Видео)

Первоначально появившийся на мини-альбоме Coconut Oil трек Good As Hell на днях возглавил сразу два танцевальных чарта Billboard ― Dance/Mix Show Airplay и Dance Club Songs. Съемки нового видео проходили при участии оркестра Южного университета Луизианы.
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Lizzo, Песня. Певица.
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