Ну и что, что песня 2016 года: Lizzo выпустила клип на свой "старый" хит (Видео)

Первоначально появившийся на мини-альбоме Coconut Oil трек Good As Hell на днях возглавил сразу два танцевальных чарта Billboard ― Dance/Mix Show Airplay и Dance Club Songs. Съемки нового видео проходили при участии оркестра Южного университета Луизианы.