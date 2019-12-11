Lizzo выпустила новый клип на песню Good As Hell (Видео)

Популярная певица и рэп-исполнительница Lizzo представила новый видеоклип на песню Good As Hell, который в течение двух дней после публикации уже насобирал около трех миллионов просмотров. Клип был опубликован 9 декабря на официальном ютуб-канале исполнительницы. В новом ролике Лиззо выступила с участниками оркестра Южного университета Луизианы на футбольном стадионе, где команда станцевала и сыграла на музыкальных инструментах.