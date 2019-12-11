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Среда, 11.12.2019

Lizzo выпустила новый клип на песню Good As Hell (Видео)

Популярная певица и рэп-исполнительница Lizzo представила новый видеоклип на песню Good As Hell, который в течение двух дней после публикации уже насобирал около трех миллионов просмотров. Клип был опубликован 9 декабря на официальном ютуб-канале исполнительницы. В новом ролике Лиззо выступила с участниками оркестра Южного университета Луизианы на футбольном стадионе, где команда станцевала и сыграла на музыкальных инструментах.
24tv.ua
Фото: instagram.com
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Музыка, Видео, Песни, Клипы, Lizzo, Good As Hell.
09:27 Сегодня Телеграф
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