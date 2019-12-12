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Четверг, 12.12.2019
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"Сладкий кусочек во рту": Jerry Heil представила песню-"панацею от простуд"

"Сладкий кусочек во рту": Jerry Heil представила песню-"панацею от простуд"
17:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Украинская певица и автор песен представила новый трек.

Сегодня, 12 декабря, на своем ютуб-канале Jerry Heil  презентовала новую песню. На этот раз сингл касается болезней, которые никогда не бывают своевременными и постигнут как певцов, так и строгих руководителей.

Jerry Heil непрерывно радует поклонников новыми хитами, не давая возможности заскучать за ее неординарным творчеством. О чем только не пела восходящая звезда украинского шоу-бизнеса. Ее песни уже касались и проблем правильного питания, и белой обуви, и разных социальных статусов между влюбленными. Теперь настало время затронуть тему болезней.

В песне "Форте-За" Jerry Heil назвала метод лечения нежелательных простуд. "Сладкий кусочек во рту" поможет как вокалистам, так и крикливым руководителям.

Молодая певица Jerry Heil угодила в ДТП: подробности 

Впечатления фанатов от новой песни очень разделились. Одни утверждают, что это "хитяра из коробки лекарств", другие же называют работу сплошной рекламой и надеются, что это последняя заказная песня звезды.

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Музыка, Песня, Певица, Трек, Jerry Heil.
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