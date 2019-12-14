Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube (Видео)

В период с 2010 по конец 2019 года самым популярным музыкальным видео на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню "Despacito". В рейтинг самых популярных клипов десятилетия вошли: Luis Fonsi "Despacito" (ft. Daddy Yankee) (6,5 млрд просмотров); Ed Sheeran "Shape of You" (4,5 млрд просмотров); Wiz Khalifa "See You Again" (ft. Charlie Puth) (4,3 млрд просмотров); Mark Ronson "Uptown Funk" (ft. Bruno Mars) (3,7 млрд просмотров); PSY "Gangnam Style" (3,4 млрд просмотров); Justin Bieber "Sorry" (3,2 млрд просмотров); Maroon 5 "Sugar" (3,08 млрд просмотров); Katy Perry "Roar" (2,9 млрд просмотров); OneRepublic "Counting Stars" (2,88 млрд просмотров); Ed Sheeran "Thinking Out Loud" (2,86 млрд просмотров).