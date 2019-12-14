Дуа Липы презентовала новый трек на песню Future Nostalgia (Видео)

Видео с композицией было опубликовано на официальном ютуб-канале Дуа Липы в пятницу, 13 декабря. Релиз нового альбома Future Nostalgia планируется в начале 2020 года. Накануне британка поразила своим первым синглом don'T Start Now, который сразу стал хитом и попал в топ-40 американского Billboard Hot 100. Это небольшой сюрприз для вас в канун нового года. Я записала его с Джеффом Баскера и Кларенсом Коффи-младшим. Трек игривый и забавный, и мы не очень серьезно подошли к работе над ним, но нам он так понравился, что не можем им не поделиться, – отметила Дуа Липы в инстаграме.