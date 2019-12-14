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Совместный клип Тины Кароль и Юлии Саниной набирает популярность на YouTube (Видео)

Совместный клип Тины Кароль и Юлии Саниной набирает популярность на YouTube (Видео)
15:34 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:Всего за сутки клип выбился в лидеры трендов YouTube и занял вторую строчку.

Всего день назад вышел клип на дуэтную песню "Вільна" певиц Тины Кароль и Юлии Саниной. А уже сегодня клип выбился в лидеры трендов YouTube и занял вторую строчку.

Композиция стала официальным саундтреком к фильму "Віддана". "Эта песня – своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестричества. И было важно выполнить ее именно в дуэте с другой исполнительницей – сильной, талантливой, равной", – рассказывает Тина.

Дуэт столь разных певиц, Тины и Юлии, стал аллегорией на Аделю и Стефу и подчеркнул непростые отношения героинь фильма. Песня уже собрала 612 тысяч просмотров на YouTube.

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube (Видео)

Напомним, что видеохостинг YouTube составил перечень самых популярных музыкальных видео за последние 10 лет. Так, первое место в списке занял клип Луиса Фонса и Дэдди Янки Despacito, композиция получила семь титулов в Книге рекордов Гиннеса. Он был опубликован в январе 2017 года и с тех пор его посмотрели 6,5 миллиардов раз.

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Все по теме:

Музыка, YouTube, Тина Кароль, Клип, Видео, Песня, Юлия Санина, Вiльна, Віддана.
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