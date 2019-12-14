Совместный клип Тины Кароль и Юлии Саниной набирает популярность на YouTube (Видео)

Новости культуры:Всего за сутки клип выбился в лидеры трендов YouTube и занял вторую строчку.

Всего день назад вышел клип на дуэтную песню "Вільна" певиц Тины Кароль и Юлии Саниной. А уже сегодня клип выбился в лидеры трендов YouTube и занял вторую строчку.

Композиция стала официальным саундтреком к фильму "Віддана". "Эта песня – своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестричества. И было важно выполнить ее именно в дуэте с другой исполнительницей – сильной, талантливой, равной", – рассказывает Тина.

Дуэт столь разных певиц, Тины и Юлии, стал аллегорией на Аделю и Стефу и подчеркнул непростые отношения героинь фильма. Песня уже собрала 612 тысяч просмотров на YouTube.

Напомним, что видеохостинг YouTube составил перечень самых популярных музыкальных видео за последние 10 лет. Так, первое место в списке занял клип Луиса Фонса и Дэдди Янки Despacito, композиция получила семь титулов в Книге рекордов Гиннеса. Он был опубликован в январе 2017 года и с тех пор его посмотрели 6,5 миллиардов раз.