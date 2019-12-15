Bob Moses, Lenny Kravitz и другие: кто еще выступит в Киеве в 2020 году

Анонсы основных громких концертов следующего года уже состоялись, а значит, можно смело брать билеты и освобождать даты.
Как сообщает The Village, в следующем году в Киев вернутся Ленни Кравиц и "Крихітка", а также состоится концерт композитора Людвико Эйнауди.
Итак, концерты 2020 в Киеве, которые уже известны:
Январь
Jacob Banks - 2 января (от 890 гривень)
Five finger death punch - 14 января (от 990 гривень)
"Піккардійська терція" - 19 января (от 290 гривень)
Февраль
Mirèle - 2 февраля (от 300 гривень)
"Порнофильмы" - 2 февраля (от 500 гривень)
Bob Moses - 7 февраля (от 899 гривень)
Comet is coming - 7 февраля (от 640 гривень)
Uriah Heep - 7 февраля (от 349 гривень)
Comethazine - 9 февраля (от 550 гривень)
Bring me the horizon - 11 февраля (от 1 599 гривень)
"Крихітка" - 14 февраля (от 500 гривень)
Mgzavrebi - 16 февраля (от 690 гривень)
Louna - 22 февраля (от 590 гривень)
Tommy Cash - 27 февраля (от 500 гривень)
"Тараканы!" - 28 февраля (от 450 гривень)
Georgia - 29 февраля (от 650 гривень)
Hammerfall - 29 февраля (от 650 гривень)
Март
Брюс Динкинсон (Iron Maiden) - 1 марта (от 790 гривень)
Sons of apollo - 5 марта (от 790 гривень)
Lindemann - 6 марта (от 2 190 гривень)
Vlny - 8 марта (от 300 гривень)
5'NIZZA - 9 марта (от 600 гривень)
The 69 eyes - 11 марта (от 720 гривень)
Rock privet - 13 марта (от 450 гривень)
Jungle Brown - 14 марта (от 300 гривень)
The Score - 15 марта (від 890 гривень)
X Ambassadors - 16 марта (от 990 гривень)
"Один в каное" - 18 марта (от 330 гривень)
Palaye Royale - 24 марта (от 890 гривень)
Тима Белорусских - 25 марта (от 490 гривень)
Апрель
Editors - 1 апреля (от 1 200 гривень)
Mando Diao - 1 апреля (от 990 гривень)
Ghostemane - 2 апреля (от 890 гривень)
IC3PEAK - 3 апреля (от 350 гривень)
Starset - 4 апреля (от 750 гривень)
Mammal hands - 9 апреля (от 550 гривень)
Missio - 12 апреля (от 999 гривень)
Asking Alexandria - 20 апреля (от 899 гривень)
Nothing but thieves - 21 апреля (от 1 099 гривень)
Cavetown - 22 апреля (от 599 гривень)
Sofi Tukker - 27 апреля (от 990 гривень)
Май
Vivienne Mort - 14 мая (от 520 гривень)
Machine Head - 20 мая (от 1 090 гривень)
WOODKID - 26 мая (от 950 грн)
Billy Talent - 28 мая (от 990 гривень)
Nightwish - 29 мая (от 1 150 гривень)
Июнь
Judas Priest - 8 июня (от 690 гривень)
Lenny Kravitz - 13 июня (от 1 790 гривень)
Август
Caribou - 16 августа (от 730 гривень)
Сентябрь
"Нервы" - 9 сентября (от 400 гривень)
Ludovico Einaudi - 22 сентября (от 799 гривень)
Декабрь
The Neighbourhood - 2 декабря (от 890 гривень)