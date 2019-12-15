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Bob Moses, Lenny Kravitz и другие: кто еще выступит в Киеве в 2020 году

Bob Moses, Lenny Kravitz и другие: кто еще выступит в Киеве в 2020 году
17:44 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости культуры:До наступления 2020 года остается еще немного времени, но строить планы на него можно начинать уже сейчас.

Анонсы основных громких концертов следующего года уже состоялись, а значит, можно смело брать билеты и освобождать даты.

Как сообщает The Village, в следующем году в Киев вернутся Ленни Кравиц и "Крихітка", а также состоится концерт композитора Людвико Эйнауди.

Итак, концерты 2020 в Киеве, которые уже известны:

Январь

Jacob Banks - 2 января (от 890 гривень)

Five finger death punch - 14 января (от 990 гривень)

"Піккардійська терція" - 19 января (от 290 гривень)

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Февраль

Mirèle - 2 февраля (от 300 гривень)

"Порнофильмы" - 2 февраля (от 500 гривень)

Bob Moses - 7 февраля (от 899 гривень)

Comet is coming - 7 февраля (от 640 гривень)

Uriah Heep - 7 февраля (от 349 гривень)

Comethazine - 9 февраля (от 550 гривень)

Bring me the horizon - 11 февраля (от 1 599 гривень)

"Крихітка" - 14 февраля (от 500 гривень)

Mgzavrebi - 16 февраля (от 690 гривень)

Louna - 22 февраля (от 590 гривень)

Tommy Cash - 27 февраля (от 500 гривень)

"Тараканы!" - 28 февраля (от 450 гривень)

Georgia - 29 февраля (от 650 гривень)

Hammerfall - 29 февраля (от 650 гривень)

Март

Брюс Динкинсон (Iron Maiden) - 1 марта (от 790 гривень)

Sons of apollo - 5 марта (от 790 гривень)

Lindemann - 6 марта (от 2 190 гривень)

Vlny - 8 марта (от 300 гривень)

5'NIZZA - 9 марта (от 600 гривень)

The 69 eyes - 11 марта (от 720 гривень)

Rock privet - 13 марта (от 450 гривень)

Jungle Brown - 14 марта (от 300 гривень)

The Score - 15 марта (від 890 гривень)

X Ambassadors - 16 марта (от 990 гривень)

"Один в каное" - 18 марта (от 330 гривень)

Palaye Royale - 24 марта (от 890 гривень)

Тима Белорусских - 25 марта (от 490 гривень)

Апрель

Editors - 1 апреля (от 1 200 гривень)

Mando Diao - 1 апреля (от 990 гривень)

Ghostemane - 2 апреля (от 890 гривень)

IC3PEAK - 3 апреля (от 350 гривень)

Starset - 4 апреля (от 750 гривень)

Mammal hands - 9 апреля (от 550 гривень)

Missio - 12 апреля (от 999 гривень)

Asking Alexandria - 20 апреля (от 899 гривень)

Nothing but thieves - 21 апреля (от 1 099 гривень)

Cavetown - 22 апреля (от 599 гривень)

Sofi Tukker - 27 апреля (от 990 гривень)

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Май

Vivienne Mort - 14 мая (от 520 гривень)

Machine Head - 20 мая (от 1 090 гривень)

WOODKID - 26 мая (от 950 грн)

Billy Talent - 28 мая (от 990 гривень)

Nightwish - 29 мая (от 1 150 гривень)

Июнь

Judas Priest - 8 июня (от 690 гривень)

Lenny Kravitz - 13 июня (от 1 790 гривень)

Август

Caribou - 16 августа (от 730 гривень)

Сентябрь

"Нервы" - 9 сентября (от 400 гривень)

Ludovico Einaudi - 22 сентября (от 799 гривень)

Декабрь

The Neighbourhood - 2 декабря (от 890 гривень)

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Киев, Украины, Концерты, Исполнители, музыкальные группы.
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