"Ночная жрица": Оля Полякова представила клип на новую песню (Видео)

В новом видеоролике певица раскрывает всю правду о современных королевах, которые после полуночи превращаются в ночных жриц. И за 4 минуты демонстрирует все слабости тонкой женской натуры, с которой приходится сталкиваться каждой девушке в неравной битве с открытым холодильником после 23:59. Режиссерами нового видео выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак. Специально для съемок певица привлекла победителей и участников-фаворитов пяти сезонов "Лиги смеха".