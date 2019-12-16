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Понедельник, 16.12.2019

"Ночная жрица": Оля Полякова представила клип на новую песню (Видео)

В новом видеоролике певица раскрывает всю правду о современных королевах, которые после полуночи превращаются в ночных жриц. И за 4 минуты демонстрирует все слабости тонкой женской натуры, с которой приходится сталкиваться каждой девушке в неравной битве с открытым холодильником после 23:59. Режиссерами нового видео выступили Дмитрий Манифест и Дмитрий Шмурак. Специально для съемок певица привлекла победителей и участников-фаворитов пяти сезонов "Лиги смеха".
112.ua
Фото: twitter
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Музыка, Клип, Певица, Трек, Оля Полякова.
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