Queen выпустила теплый анимационный клип на песню "Thank God It’s Christmas" (Видео)

Новости культуры:Текст песни написали Брайан Мэй и Роджер Тейлор, им же принадлежит и идея клипа.

Группа Queen опубликовала анимационный клип на песню 1984 года Thank God It’s Christmas. Сингл вошел в сборник Greatest Hits III.

Текст песни написали Брайан Мэй и Роджер Тейлор, им же принадлежит и идея клипа.

"Это видео напоминает о том, что как люди мы должны нести ответственность за всех живых существ. Не только ради своего блага или блага наших внуков, но как знак уважения к правам животных", — отметил Мэй.

Напомним, что клип на легендарную песню британского дуэта "Wham!" записали в новом формате 4K. Это произошло за 35 лет после обнародования "Last Christmas". Над видео работала студия Sony Music Entertainment. За три дня обновленный клип просмотрели два с половиной миллиона пользователей. Один из самый популярных попдуэтов за всю историю мировой музыки прекратил свое существование в начале XXI века, однако их хиты живут до сих пор. Песню "Last Christmas" группа "Wham!" выпустила в декабре 1984 года.