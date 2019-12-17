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Киевские муралы показали в клипе группы Balaklava Blues (Видео)

Киевские муралы показали в клипе группы Balaklava Blues (Видео)
14:18 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Видео музыканты посвятили столичным муралам и показали 79 оригинальных рисунков на стенах.

Все чаще Киев привлекает иностранцев для съемок клипов. Однако и для отечественных бэндов в столице есть немало локаций, которые эффектно будут смотреться в кадре. Это доказал украино-канадский дуэт Balaklava Blues, который презентовал ролик к треку don'T Leave Me. 

По словам представителей группы, съемки клипа проходили в мае 2019 года. Автором колоритного ролика don'T Leave Me был режиссер Александр Фразе-Фразенко, который умело показал красоту столичных улиц и особенность киевских муралов.

"Когда ты на чужбине, за сотни тысяч километров от своего родного города Киева. Когда ты знаешь, чувствуешь, разделяешь его боли и радости – хочется сосредоточиться на красоте, которая для тебя, эмигранта, является еще более щемящей. Она приходит в цветных снах. В старинных колыбельных песнях. Сильная, эмоциональная история Киева последних 5 лет. Город грез, борьбы и силы, Город Моей любви, город надежды. Мой Киев. Моя страна. Это то, что со мной навсегда", – рассказала участница дуэта Маричка Марчик. 

Артистка призналась, что один из муралов является очень особенным для нее и ее мужа. Речь идет об изображении Сергея Нигояна – одного из первых жертв Евромайдана, который стал своеобразным символом Небесной Сотни.

Один из киевских муралов, который мы сняли в видео, является для нас с Марком, моим мужем, продюсером и музыкантом Balaklava Blues, очень особенным. Это мурал с глазами Сергея Нигояна... Именно его смерть, и смерть еще двух ребят, заставила людей собраться на Майдане. Поэтому его глаза это те глаза, в которые мы будем смотреть всю жизнь с уважением и благодарностью, – добавила она.

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В то же время продюсер и вокалист Balaklava Blues добавил, что клип получился очень особенным. Муралы, по словам Марка Марчика, олицетворяют столичных жителей, живущих в окружении символических рисунков.

"Каждый киевский мурал дает голос тысячам людей, спящих в окнах домов, окруженные вспышками цветов от муралов. В каждом рисунке столько любви, боли и надежды. Колыбельная Don't Leave Me – наша попытка создать саундтрек к этому живому каталогу снов", – пояснил Марко Марчик.

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Музыка, Клип, Видео, Муралы, Balaklava Blues, Киевские мурали.
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