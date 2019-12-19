Звезда "Дизель Шоу" снялась в новогоднем клипе группы ТИК (Видео)

Украинская группа TIK презентовала клип на свой новый трек "Новий рік". Ролик доступен к просмотру на официальном YouTube-канале коллектива. По сюжету видео продюсер TIK и супруг Яны Олег Збаращук хочет найти нового солиста, а точнее - солистку. Он объявляет кастинг и вместе с Виктором Бронюком рассматривает варианты. В итоге победительницей отбора становится сексапильная блондинка в розовом платье - Яна Глущенко. Стоит отметить, что это не первое появление звезды "Дизель Шоу" в клипах группы TIK. Два года назад Глущенко снялась в музыкальном видео коллектива на песню АЛЬО-НА.