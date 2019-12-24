Евровидение 2020: известна дата второй волны продаж билетов на конкурс

Новости культуры:Международный песенный конкурс в 2020 году состоится в Роттердаме, Нидерланды.

После победы нидерландского певца Дункана Лоуренса с песней "Arcade" юбилейный 65-й международный песенный конкурс "Евровидение 2020" пройдет в городе Роттердам.

Сегодня стало известно, что вторая волна продаж билетов на выступление начнется в понедельник, 30 декабря, в 12.00. Об этом было проинформировано на официальном сайте конкурса.

Напомним, что первая волна продаж билетов стартовала в четверг, 12 декабря, а вот третья - планируется начаться в середине марта 2020 года.

Как ранее сообщалось, в Сети обнародовали информацию о первом судье украинского вокального проекта "Евровидение 2020: Нацотбор".