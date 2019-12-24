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Вторник, 24.12.2019
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Неожиданно: кто возглавил список самых богатых музыкантов десятилетия (Фото)

Неожиданно: кто возглавил список самых богатых музыкантов десятилетия (Фото)
18:41 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru

Новости культуры:На днях журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых музыкантов десятилетия.

Примечательно, что его лидером стал человек, который не выпустил ни одного альбома с 2015 года.

На первом месте списка Forbes оказался Dr.Dre. Он давно не радовал поклонников новыми хитами, однако старые заслуги и коммерческие вложения помогли музыканту заработать 950 миллионов долларов.

Напомним, Dr.Dre владеет 20% акций компании Beats, которую в 2014 году купила Apple.

 
 
 
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feeling myself today

Публикация от Dr. Dre (@drdre)

Вторую строчку заняла Тейлор Свифт с доходом 825 млн долларов. Также певица стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

 
 
 
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We made real life versions of the snow globe from the Lover video because of course we did.

Публикация от Taylor Swift (@taylorswift)

Замыкает тройку лидеров трудолюбивая Бейонсе, которой любовь к музыке принесла 685 млн долларов. А вот муж звезды оказался лишь на седьмой строчке с заработком 560 млн.

 
 
 
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Публикация от Beyoncé (@beyonce)

Легендарные хиты U2 слушают тысячи поклонников по всему миру, поэтому неудивительно, что по итогам десятилетия доход группы составил 675 млн.

 
 
 
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Touching down in Mumbai... So excited to be here! Bono, Edge, Adam, Larry #u2 #thejoshuatreetour2019 #mumbai

Публикация от U2 Official (@u2)

Пятое место занял не менее известный рэпер Пи Дидди, заработавший 605 млн.

 
 
 
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Sean Love Combs

Публикация от Diddy (@diddy)

Полный список самых богатых музыкантов уходящего десятилетия выглядит следующим образом:

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10. Леди Гага - 500 млн.

9. Кэти Перри - 530 млн.

8. Пол МакКартни - 535 млн.

7. Jay-Z - 560 млн.

6. Элтон Джон - 565 млн.

5. Пи Дидди - 605 млн.

4. U2 - 675 млн.

3. Бейонсе - 685 млн.

2. Тейлор Свифт - 825 млн.

1. Dr. Dre - 950 млн.

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Forbes, Dr. Dre, Самые богатые музыканты.
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