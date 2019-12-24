Неожиданно: кто возглавил список самых богатых музыкантов десятилетия (Фото)

Новости культуры:На днях журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых музыкантов десятилетия.

Примечательно, что его лидером стал человек, который не выпустил ни одного альбома с 2015 года.

На первом месте списка Forbes оказался Dr.Dre. Он давно не радовал поклонников новыми хитами, однако старые заслуги и коммерческие вложения помогли музыканту заработать 950 миллионов долларов.

Напомним, Dr.Dre владеет 20% акций компании Beats, которую в 2014 году купила Apple.

Посмотреть эту публикацию в Instagram feeling myself today Публикация от Dr. Dre (@drdre) 18 Фев 2019 в 2:44 PST

Вторую строчку заняла Тейлор Свифт с доходом 825 млн долларов. Также певица стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.

Замыкает тройку лидеров трудолюбивая Бейонсе, которой любовь к музыке принесла 685 млн долларов. А вот муж звезды оказался лишь на седьмой строчке с заработком 560 млн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beyoncé (@beyonce) 27 Июл 2019 в 11:11 PDT

Легендарные хиты U2 слушают тысячи поклонников по всему миру, поэтому неудивительно, что по итогам десятилетия доход группы составил 675 млн.

Пятое место занял не менее известный рэпер Пи Дидди, заработавший 605 млн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sean Love Combs Публикация от Diddy (@diddy) 17 Дек 2019 в 5:45 PST

Полный список самых богатых музыкантов уходящего десятилетия выглядит следующим образом:

10. Леди Гага - 500 млн.

9. Кэти Перри - 530 млн.

8. Пол МакКартни - 535 млн.

7. Jay-Z - 560 млн.

6. Элтон Джон - 565 млн.

5. Пи Дидди - 605 млн.

4. U2 - 675 млн.

3. Бейонсе - 685 млн.

2. Тейлор Свифт - 825 млн.

1. Dr. Dre - 950 млн.