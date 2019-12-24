Неожиданно: кто возглавил список самых богатых музыкантов десятилетия (Фото)

Примечательно, что его лидером стал человек, который не выпустил ни одного альбома с 2015 года.
На первом месте списка Forbes оказался Dr.Dre. Он давно не радовал поклонников новыми хитами, однако старые заслуги и коммерческие вложения помогли музыканту заработать 950 миллионов долларов.
Напомним, Dr.Dre владеет 20% акций компании Beats, которую в 2014 году купила Apple.
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Вторую строчку заняла Тейлор Свифт с доходом 825 млн долларов. Также певица стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.
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We made real life versions of the snow globe from the Lover video because of course we did.
Замыкает тройку лидеров трудолюбивая Бейонсе, которой любовь к музыке принесла 685 млн долларов. А вот муж звезды оказался лишь на седьмой строчке с заработком 560 млн.
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Легендарные хиты U2 слушают тысячи поклонников по всему миру, поэтому неудивительно, что по итогам десятилетия доход группы составил 675 млн.
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Touching down in Mumbai... So excited to be here! Bono, Edge, Adam, Larry #u2 #thejoshuatreetour2019 #mumbai
Пятое место занял не менее известный рэпер Пи Дидди, заработавший 605 млн.
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Полный список самых богатых музыкантов уходящего десятилетия выглядит следующим образом:
10. Леди Гага - 500 млн.
9. Кэти Перри - 530 млн.
8. Пол МакКартни - 535 млн.
7. Jay-Z - 560 млн.
6. Элтон Джон - 565 млн.
5. Пи Дидди - 605 млн.
4. U2 - 675 млн.
3. Бейонсе - 685 млн.
2. Тейлор Свифт - 825 млн.
1. Dr. Dre - 950 млн.