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Четверг, 26.12.2019
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Мини-концерт: Джастин Бибер зажигает в машине (Видео)

Мини-концерт: Джастин Бибер зажигает в машине (Видео)
22:47 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: twitter

Новости культуры:Музыкант поздравил фанатов с Рождеством, исполнив праздничные хиты.

Джастин Бибер решил поделиться рождественским настроением со своими подписчиками в Инстаграме. Он записал несколько видео, в которых исполнил праздничные хиты, разъезжая по городу на машине.

Если у тебя все еще нет новогоднего настроения, то эти видео точно помогут настроиться на нужную волну!

Оператор Хейли прокомментировала видео с Джастином, поющим "Mistletoe": "Какой ты милый! Привет!"

 
 
 
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Santa coming to town

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

 
 
 
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Mistletoe #bieber2020

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

 
 
 
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Merry Christmas #bieber2020

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

"С днем рождения, мои малышки": Джастин Бибер намекнул на пополнение в семье

Напомним, что совсем недавно Джастин Бибер объявил дату релиза нового трека. Наконец-то певец вернулся в музыку, мы так долго этого ждали!

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Музыка, Джастин Бибер, Музыкант, Певец.
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