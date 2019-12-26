Мини-концерт: Джастин Бибер зажигает в машине (Видео)

Джастин Бибер решил поделиться рождественским настроением со своими подписчиками в Инстаграме. Он записал несколько видео, в которых исполнил праздничные хиты, разъезжая по городу на машине.
Если у тебя все еще нет новогоднего настроения, то эти видео точно помогут настроиться на нужную волну!
Оператор Хейли прокомментировала видео с Джастином, поющим "Mistletoe": "Какой ты милый! Привет!"
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Напомним, что совсем недавно Джастин Бибер объявил дату релиза нового трека. Наконец-то певец вернулся в музыку, мы так долго этого ждали!