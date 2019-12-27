Самая популярная песня из альбома: клип группы Nirvana собрал миллиард просмотров (Видео)

Новости культуры:Песня Smells Like Teen Spirit набрала миллиард просмотров на YouTube.

Клип на песню Smells Like Teen Spirit группы Nirvana стал одним из самых просмотренных музыкальных видео 90-х, набрав миллиард просмотров на YouTube.

Об этом сообщается на странице музыкантов в Facebook.

Трек стал самой популярной песней из альбома Nevermind (1991).

Добавим, что музыкальное видео Smells Like Teen Spirit было награждено двумя премиями MTV Video Music Awards.

По мнению экспертов, благодаря успеху этой песни гранж закрепился на волнах крупнейших радиостанций, а альтернативный рок стал частью мейнстрима.