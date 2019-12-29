Звезда, разрушающая стереотипы: "The Guardian" отметил Alyona Alyona

Новости культуры:Восходящая звезда украинского шоубиза стала одной из 50 артистов, на которых возлагает значительные надежды британское издание в следующем году.

На днях британская газета "The Guardian" опубликовала список "50 новых артистов 2020 года". 28-летняя украинская исполнительница Alyona Alyona представила отечественное творчество рядом с мировыми певцами в различных музыкальных жанрах.

Издание отметило, что своими текстами и устойчивой жизненной позицией рэперше удается вдохновлять слушателей на новые свершения и ликвидировать предубеждения относительно внешности и места женщины в социуме.

Бывшая воспитательница детского сада, украинская рэперша Alyona Alyona в своей музыке не использует нецензурную лексику в случае, если ее услышат дети. Но ее рэп с оттенком традиционных вокальных мелодий не такой уж и беззубый. Она "читает" о своей привычной жизни, касаясь тем феминизма, бодипозитива и толерантности к внешности, – отметили представители "The Guardian".

Так, трек "Пушка" Alyona Alyona вошел в общий прейлист тех певцов, которым прогнозируют международный творческий успех в следующем году.

Напомним, что украинская рэперша оказалась в числе шести номинантов на международную премию Anchor, которую ежегодно вручают наиболее перспективным молодым артистам мира. По словам представителей музыкальной премии, Alyona Alyona – украинская королева улицы, которая демонстрирует образ обычной женщины, на которую не влияют клише о красоте.