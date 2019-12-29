Автомобиль Илона Маска снялся в клипе Трэвиса Скотта (Видео)

Недавно компания Tesla представила свой футуристический электропикап Cybertruck, который ее не успел поступить в продажу, а уже наделал немало шума. На нем уже катается глава компании Илон Маск, а теперь автомобиль снялся в клипе. Это клип «Gang Gang» рэпера Трэвиса Скотта. Причем компанию Cybertruck в ролике составили квадроцикл Cyberquad и огнемет Not-A-Flamethrower.Как музыкантам удалось заполучить автомобиль для съемок клипа — неизвестно.