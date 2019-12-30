"Щедрик, щедрик": нацгвардейцы записали кавер на рождественскую песню (Видео)

Международный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Украины записал кавер-версию на песню "Щедрик". Кавер-версия знаменитой новогодней композиции "Щедрик" опубликована на YouTube-канале Международного центра подготовки подразделений НГУ. "Песенное поздравление с Новым 2020 годом от гвардейцев Международного центра (кавер-версия песни "Щедрик"). С наступающими праздниками, Украина", - говорится в сообщении.