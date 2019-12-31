С Новым годом: "Піккардійська Терція" поздравила всех с праздником новой песней (Видео)

Новости культуры:Также группа объявила, что готовится к Рождественскому туру.

В сети появилась праздничная новинка от вокальной формации "Піккардійська Терція" - песня "З Новим роком!".

Эту и другие новогодне-рождественские песни и колядки вживую уже в январе можно будет услышать во время тура, который называется "Сказка на белых лапах". Уникальностью этой концертной программы является то, что вместе с "пиккардийцами" будут петь талантливые незрячие дети со всей Украины.

"Сказку на белых лапах" услышат во Львове (9 января), Ровно (12 января), Житомире (13 января), Виннице (14 января), Днепре (17 января) и Киеве (19 января, Октябрьский дворец).

Автором музыки ко всем песням одноименного уникального сборника выступил один из "пиккардийцев" - Ярослав Нудык.