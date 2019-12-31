Плюс две: The Killers обновили трек-лист нового альбома

Новости культуры:Рок-группа добавила новые песни в новый альбом.

Американская рок-группа The Killers выложили в своем Twitter обновленный трек-лист нового альбома Imploding the mirage.

Так, в новый альбом вошли треки Lighning fields и My own souls warning.

Всего на данный момент представлено 10 композиций, которые должный выйти в новом альбоме весной 2020 года.

As easy as 1 2 3. pic.twitter.com/Tbbt5XcGGg — The Killers (@thekillers) December 29, 2019

Отмечается, что новая пластинка станет продолжением пятого альбома — Wonderful Wonderful, выпущенного в 2017 году.