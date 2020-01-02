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Вспомним 2019-й: 10 популярных песен украинских исполнителей (Видео)

Вспомним 2019-й: 10 популярных песен украинских исполнителей (Видео)
18:13 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости культуры:Пришло время подводить музыкальные итоги музыкального 2019 года.

За последние 12 месяцев украинская индустрия поп-музыки не совершила громких прорывов даже на территории Украины, о чем красноречиво свидетельствует свежий рейтинг YouTube Rewind, где по-прежнему царит российский контент, но тем не менее, украинские исполнители выпустили целый ряд интересных песен, которые помогли нам прожить яркий год. Вспоминаем.

Jerry Heil - #Охрана_Отмєна (Lyric Video)

Популярная украинская видеоблогерша Jerry Heil, она же Яна Шемаева, буквально взорвала украинский сегмент YouTube остроумной песней, которая надолго засела в вашей головах.

Незатейливая история о непростых отношениях парня и девушки, суржик ("Він вночі назвав мене Лєна, а я не Лєна"), яркие биты (саундпродюсером песни выступил небезызвестный Morphom) обеспечили песне невиданную популярность.

Alina Pash feat Freel - Не пили

В песне популярные украинские хип-хоп артисты призывают уважать равенство мужчин и женщин - не стоит думать, что у кого-то жизнь легче, место женщины на кухне, а мужчина должен обеспечивать семью.

Песня записана для социального проекта "Услышать друг друга", призванного рассказать, что мужчины и женщины в Украине хотят одного - равенства и уважения.

Jamala - Solo

Клип на сингл снимали в усадьбе графини Уваровой в Киеве. "Идея видео очень созвучна с темами, которые я нарушаю в своих песнях. Прозрачный куб, как символ хрустального замка, в котором мы прячемся от реальности и других людей, внутренний поиск героини, выраженный в трех разных образах", - рассказывает Джамала.

Команда певицы говорит, что в клипе нет постановок, а все танцы - импровизация Джамалы на съемочной площадке.

The Hardkiss - Серце

В клипе фронтвумен группы Юлия Санина рассказывает историю с помощью танца в стиле контемпорари. Она также стала режиссером видео вместе с Валерием Бебко.

"Клип мы хотели сделать минималистичным, но одновременно эмоциональным и выразительным. Плюс мы решили показать то, чего от The Hardkiss точно никто не ожидал, - танец. Что может быть более эмоциональным и лаконичным?"- рассказывает Валерий Бебко.

Снимали клип возле Каменца-Подольского, у развалин скального монастыря.

Kalush feat. alyona alyona – Гори

Одна из главных сенсаций этого года трио Kalush и главная сенсация прошлого года Alyona Alyona сделали красивое посвящение украинской природе. Режиссером клипа стал Антон Шинкаренко, который также снял предыдущий клип для Kalush.

К проекту Kalush входят трое рэпперов из Ивано-Франковска и Калуша. В текстах песен они используют калушский сленг. Первая их песня "Не маринуй" вышла в октябре 2019-го.

"Один в каное" - "У мене немає дому"

Дебютное музыкальное видео коллектива на 9-м году деятельности. Идея видео родилась у запорожского режиссера Владимира Власенко во время его путешествия ночным рейсом в поселок, где он вырос.

"Задумка клипа заключается в том, что мальчик из-за разногласий с родителями решает уйти из дома. По дороге он встречает своих воображаемых друзей, с которыми путешествует по местам, полными детских фантазий. Местами, где реальность тесно переплетается с вымыслом, а прошлое - с будущим. Но оказывается, что даже в воображаемых друзей есть свой дом, куда им пора возвращаться, и в конце концов их путешествие - это замкнутый круг, который снова приводит мальчика к знакомому дому".

Onuka – Zenit

Режиссером видео стал саундпродюсер группы Евгений Филатов. В клипе мифические герои с гор, рек и полей танцуют под звуки трембит, цимбал и телинок. Образы для него создала дизайнер Леся Патока. Все костюмы сделали из 15 мешков вещей из киевских секонд-хендов.

"Я надеюсь, что благодаря Zenit люди увидят то прекрасное, что нас окружает. Несмотря на проблемы и трудности, стремительный ритм или потребности современного мира, иногда нужно остановиться и почувствовать счастье в моменте", - описывает видео лидер группы Ната Жижченко.

"Беz Обмежень" - "Весь Світ"

По словам музыкантов, благодаря своей нежности и чувственности, эта работа заняла действительно особое место в их творчестве. В ней говорится о том состоянии, когда ты готов бросить к ногам любимого человека абсолютно все, чего бы тебе это не стоило.

Съемочный процесс проходил во Львове в Национальном Академическом театре оперы и балета. В съемках приняли участие тридцать три приглашены музыканты, что добавил клипа еще больше особую атмосферу.

ТНМК – Історія України за 5 Хвилин

Украинская группа в сотрудничестве с Минкультом отсняли 5-минутный клип, где показали историю развития украинского государства от большого взрыва до Революции Достоинства.

В клипе описана эпоха Киевской Руси, Запорожской Сечи, притеснений украинского языка, Первой и Второй мировой войны, Советского Союза и сталинских репрессий.

Также в клипе показано этап современной истории Украины –Евромайдан и вооруженная агрессия Российской Федерации на Донбассе.

Kazka — "Палала"

Первый видеоклип на песню из альбома Nirvana. "Видео "Палала" - о страсти, которой невозможно сопротивляться, о любви, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление - и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только гореть", - говорят музыканты.

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"В этом клипе красной нитью мы "прошиваем" такие темы, как бодипозитив, расовое равенство, свобода выбора партнера, - прокомментировал режиссер клипа Алан Бадоев.

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Видео, Песни, Клипы, 2019, Украинские артисты.
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