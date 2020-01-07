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Вторник, 07.01.2020

"Ой як же було": группа KAZKA порадовала фанатов новым праздничным клипом (Видео)

На Рождество группа группа KAZKA презентовала клип и песню "RYZDVYANA. Ой як же було". Меньше чем за сутки на ютюб-канале группы видеоклип набрал 55 952 просмотра. Авторы видеоработы вдохновились мюзиклом "Вечори на хуторі біля Диканьки" и поэтому ролик так и переполнен духом рождественского чуда, которое обязательно создаст особое настроение.
Фото: instagram
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Клип, Украинская группа, KAZKA, Ой як же було, RYZDVYANA.
17:41 Сегодня Телеграф
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