"Ой як же було": группа KAZKA порадовала фанатов новым праздничным клипом (Видео)

На Рождество группа группа KAZKA презентовала клип и песню "RYZDVYANA. Ой як же було". Меньше чем за сутки на ютюб-канале группы видеоклип набрал 55 952 просмотра. Авторы видеоработы вдохновились мюзиклом "Вечори на хуторі біля Диканьки" и поэтому ролик так и переполнен духом рождественского чуда, которое обязательно создаст особое настроение.