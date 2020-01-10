Заглавный сингл нового альбома: Оззи Осборн выпустил трек "Ordinary Man" (Видео)

Британский рок-музыкант Оззи Осборн презентовал новую работу - сингл Ordinary Man, записанный совместно с певцом Элтоном Джоном. В записи также принял участие Slash. Композиция войдет в новый одноименный альбом Ordinary Man, релиз которого запланирован на январь 2020 года. Он станет первым с 2010 года после пластинки Scream.