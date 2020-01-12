Рождественский проект: "Пиккардийская терция" споет с незрячими детьми

Новости культуры:В Ривненском облмуздрамтеатре 12 января будет выступать "Пиккардийская терция" и 12 незрячих детей из разных областей Украины.

"Сказка на белых лапах" - это новый эмоциональный рождественский проект с участием вокальной формации "Пиккардийская терция" и 12 незрячих детей от 4 до 12 лет из разных городов Украины: Ривне, Львова, Тернополя, Ивано-Франковска, Днипра, Николаева, Харькова. В программе прозвучат хиты "пиккардийцев" и премьера 9-ти новых рождественских песен. Их будут исполнять незрячие дети в качестве солистов "Пиккардийской терции", - говорится в сообщении на Facebook.

Также сообщается, что автор музыки к премьерным песням, Слава Нудык - солист вокальной формации "Пиккардийская терция".

Артисты готовят для зрителей интересные презенты и бонусы, которые будут разыгрывать во время концерта.

Организаторы концерта считают, что это действительно уникальное и очень хорошее сценическое действо, которое изменит не одного человека и научит "видеть" тех, кто считает себя зрячим.

Как сообщало агентство, Православная церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием поддержала творческий проект "Сказка на белых лапах", в рамках которого незрячие дети из разных уголков страны записали альбом рождественских песен.

Еще в начале прошлой осени во Львове Блаженнейший митрополит Епифаний благословил это дело и лично каждого незрячего ребенка, принявшего участие в записи альбома.

В ПЦУ отмечают, что инклюзивный творческий проект "Сказка на белых лапах" является свидетельством того, что люди с инвалидностью имеют чрезвычайный творческий потенциал и создают уникальные произведения искусства.