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Шакира впервые за долгое время выпустила новый зажигательный трэк "Me Gusta" (Видео)

Шакира впервые за долгое время выпустила новый зажигательный трэк "Me Gusta" (Видео)
22:29 Сегодня Телеграф unian.net Фото: Twitter

Новости культуры:Шакира записала трек "Me Gusta" вместе с пуэрториканским певцом и рэпером Anuel AA.

Вышла новая песня Шакиры "Me Gusta", записанная вместе с пуэрториканским певцом и рэпером Anuel AA. Трек опубликован на YouTube-канале артистки.

В начале композиции можно услышать строчку из хита Inner Circle "Sweat (A La La La Long)". Текст песни рассказывает о женщине и мужчине, которые любят друг друга, но проводят слишком много времени вместе и обзаводятся вредными привычками.

Возможно, песня войдет в будущий 12-й альбом артистки.

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"Me Gusta" — трек в стиле реггетон. Шакира не впервые работает в этом жанре: в 2016 году она вместе с Maluma выпустила песню "Chantaje", ставшую большим хитом в Латинской Америке и Испании. Клип на "Chantaje" набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube.

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Все по теме:

Семья, Музыка, Шакира, Знаменитости, Новая песня, Песня, Звезды, Жерар Пик, Me Gusta.
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