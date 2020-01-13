Шакира впервые за долгое время выпустила новый зажигательный трэк "Me Gusta" (Видео)

Новости культуры:Шакира записала трек "Me Gusta" вместе с пуэрториканским певцом и рэпером Anuel AA.

Вышла новая песня Шакиры "Me Gusta", записанная вместе с пуэрториканским певцом и рэпером Anuel AA. Трек опубликован на YouTube-канале артистки.

В начале композиции можно услышать строчку из хита Inner Circle "Sweat (A La La La Long)". Текст песни рассказывает о женщине и мужчине, которые любят друг друга, но проводят слишком много времени вместе и обзаводятся вредными привычками.

Возможно, песня войдет в будущий 12-й альбом артистки.

"Me Gusta" — трек в стиле реггетон. Шакира не впервые работает в этом жанре: в 2016 году она вместе с Maluma выпустила песню "Chantaje", ставшую большим хитом в Латинской Америке и Испании. Клип на "Chantaje" набрал более двух миллиардов просмотров на YouTube.