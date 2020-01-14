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Вторник, 14.01.2020
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Святослав Вакарчук готовит новый альбом "Океан Ельзи" (Видео)

Святослав Вакарчук готовит новый альбом "Океан Ельзи" (Видео)
19:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Лидер политической партии "Голос" Святослав Вакарчук успешно совмещает свою работу в Верховной Раде с музыкальной карьерой.

Об этом свидетельствует новый альбом популярной группы "Океан Эльзы", над которым музыканты уже активно работают.

Об этом лидер коллектива Святослав Вакарчук сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту 24 канала. Побеседовать с политиком удалось в кулуарах Верховной Рады. По словам лидера "Океан Эльзы", сейчас он активно работает над созданием пластинки и прослушивает демоверсии новых треков.

"Мы работаем над возможностью выпуска нового альбома. Много выслушиваю сейчас демоверсий своих песен, которые мы делали", – сказал Святослав Вакарчук.

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Кроме того, лидер партии "Голос" заверил журналиста, что новый альбом следует ожидать уже к концу 2020 года. Впрочем, ни название новой пластинки, ни количество песен на ней Святослав Вакарчук пока не рассекречивает.

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Все по теме:

Музыка, Новый альбом, Голос, Океан Ельзи, Святослав Вакарчук, Лидер политической партии.
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