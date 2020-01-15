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Среда, 15.01.2020
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NK записала трек со знаменитым кубинским певцом: что из этого получилось
Настя Каменских записала трек с Jacob Forever

NK записала трек со знаменитым кубинским певцом: что из этого получилось

NK записала трек со знаменитым кубинским певцом: что из этого получилось
16:12 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости культуры:Настя Каменских начала сотрудничать с Jacob Forever.

NK | Настя Каменских, которая первой среди украинских звезд покорила Латинскую Америку и попала в авторитетный чарт Billboard, записала совместный трек с одним из самых успешных исполнителей регетона в мире, кубинским певцом Джейкобом Форевером (Jacob Forever), и молодым доминиканским исполнителем Джесси Франком (Jessy Frank).

Результатом сотрудничества исполнителей трех разных культур стал сингл Miami, который артисты посвятили "всем, кто любит путешествовать и пляжный отдых". Такая мультикультурная коллаборация не осталась без внимания и латиноамериканских СМИ, которые уже хорошо знакомы с творчеством украинской поп-дивы и полюбили ее. Официальный релиз трека состоится 24 января 2020 года.

"С нетерпением жду премьеру трека, чтобы поделиться с вами результатом нашей работы. Момент очень ответственный, ведь своим творчеством я представляю за океаном и свою страну, и этот момент я хочу разделить со своими слушателями. Когда твою идею объединять культуры поддерживают артисты с мировым именем, артисты, которые покоряют мировые музыкальные чарты, это очень вдохновляет", - отметила Настя Каменских.

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Своим творчеством NK открывает Украину миру. Свой трек Elefante, в котором латинские ритмы соединились с украинским сопилкой, она представила в Мексике, куда ее пригласили после фурора трека Peligroso. Сейчас Elefante покоряет радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus. Кроме того, песня звучит на борту самолетов американских авиалиний JetBlue и на популярном радио iHeart.

Стоит отметить, что клип на песню всего за 8 недель набрал больше 20 миллионов просмотров. А дебютный англо-испаноязычный трек NK Peligroso возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, - так в результате появился совместный ремикс на Peligroso.

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Все по теме:

Настя Каменских, Новая музыка, Украинская певица, НК, Jacob Forever, Запись трека, Джейкоб Форевер, Джесси Франк, Miami.
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