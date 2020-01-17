Eurosonic 2020: группа DZ'OB и Alyona Alyona представляют Украину на европейском музфесте

Новости культуры:Исполнители поехали от Украины на музфест в Гронингене.

В нидерландском городе Гронинген стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Eurosonic. Украину представляют группа DZ'OB и певица Alyona Alyona.

В центре города построили сразу несколько сцен.

В день открытия фестиваля играла украинская группа DZ'OB.

"Мы привезли композиции из последних наших двух альбомов - 2018 и 2019 года. Eurosonic - это очень интересная возможность познакомиться с другими людьми, с людьми из музыкальной индустрии", - рассказал корреспонденту Укринформа лидер группы DZ'OB Алексей Бадин.

Eurosonic Noorderslag (ESNS) - это музыкальный фестиваль, на котором выступают как уже известные, популярные музыканты, так и не известные широкой публике таланты.

Также в ESNS участвуют организаторы крупнейших европейских фестивалей. Эта площадка позволяет открыть себя миру.

Фестиваль будет проходить четыре дня.