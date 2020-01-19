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"Голос страны" 10 сезон: дата выхода песенного шоу в Украине (Видео)

"Голос страны" 10 сезон: дата выхода песенного шоу в Украине (Видео)
10:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Также организаторы проекта сообщили и о перечне судей, которые займут тренерские кресла на прослушиваниях.

1 выпуск популярного телевизионного проекта "Голос страны" 10 сезон выйдет в воскресенье, 19 января, в 21:00 на телеканале "1+1". В новом сезоне зрителей будут развлекать уже традиционные ведущие – Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов. А тренерские кресла займут "старожилы" проекта, а также те, кто впервые будут работать в паре: Тина Кароль, Дан Балан, Монатик, Потап и Настя Каменских.

Известно, что в течение лета 2019 года в пяти крупнейших городах Украины проходили кастинги на проект: в Одессе, Днепре, Львове, Харькове и Киеве.

Команда проекта прослушала более 10 тысяч участников, среди которых были вокалисты в возрасте от 16-ти до 70-лет. Кроме украинских смельчаков на кастинг также приезжали люди из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Грузии, Армении, Великобритании, Израиля и других стран.

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Отметим, что "Голос страны" 10 сезон традиционно будет включать четыре этапа шоу: слепые прослушивания, бои, нокауты и прямые эфиры.

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Голос страны, Дата выхода, Голос країни, 10 сезон, Звездные судьи.
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