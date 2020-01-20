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"Голос країни" 10 сезон 1 выпуск: как стартовало вокальное шоу (Видео)

"Голос країни" 10 сезон 1 выпуск: как стартовало вокальное шоу (Видео)
08:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости культуры:Вчера, 19 января, в Украине стартовало долгожданное вокальное шоу "Голос страны".

Первый выпуск 10 сезона "Голоса страны" состоялся в воскресенье, 19 января. Судьями и звездными тренерами стали Настя Каменских и Потап, Тина Кароль, Дан Балан и Монатик. Именно они начали кастинги, во время которых стремятся найти настоящих самородков среди вокалистов и с ними побороться за главный кубок шоу.

Участники уже начали борьбу за места в проекте. В то же время судьи настроены набрать по 16 талантливых вокалистов в свои команды. Кто же сумел покорить тренеров "Голоса страны 10" далее.

Александр Календа

Открывать шоу поручили перспективному вокалисту Александру Календе. Парень не скрывал своего волнения, однако уверенное исполнение и нетипичный тембр голоса помогли ему развернуть 4 тренерских кресла. Александр выбрал команду Монатика.

Сергей Роман

На "Голос страны" пришел и современный гуцул из живописного села Вертеп. Сергей Роман признался, что поет на свадьбах, поэтому имеет опыт в выступлениях на сцене. Однако парень мечтает о большой сцене, поэтому сделал первый шаг к осуществлению своей мечты. Сергей избрал народную песню и развернул трех тренеров. После колебаний он решил присоединиться к команде Монатика.

Василиса Старшова

Следующей на сцену вышла россиянка из Санкт-Петербурга Василиса Старшова. До этого девушка выступала солисткой группы "Ленинград", поэтому уверенности ей не занимать. Для "Голоса страны" она выбрала песню из репертуара Аврил Лавинь. Во время кастинга Василиса Старшова села рядом с Даном Баланом и устроила батл между судьями.

Елена Федотова

Молодая мама Елена Федотова также решила покорить вокальное шоу "Голос страны". Ритмичная песня заставила танцевать весь зал, но не повернула ни одно судейское кресло.

Назар Яцишин

Испытать свои силы пришел и молодой учитель истории из Львова. Назар Яцишин мечтает стать певцом, поэтому и принял участие в 10 сезоне "Голоса страны". Парень выбрал песню Леди Гаги и Брэдли Купера и сумел развернуть трех тренеров. После колебаний он выбрал Дана Балана.

Анастасия Картвелишвили

Покорить тренеров пришла и Анастасия Картвелишвили. Девушка работает художественным руководителем центра культуры и досуга "Слобожанщина". Через неделю она готовит несколько концертов, однако мечтает и сама выступать перед зрителями. На "Голосе" Анастасия развернула два кресла и спела в дуэте с Потапом. Вокалистка стала первой участницей команды рэпера и NK.

Александр Семчук

Солист Ивано-Франковской филармонии и врач-фонист Александр Семчук также пришел на проект. Перед выступлением он признался, что когда-то его пациентами были Тина Кароль и Юрий Горбунов. Однако развернуть кресла звездных судей ему так и не удалось.

Елизавета Криворучко

На шоу пришла и талантливая вокалистка Елизавета Криворучко, которую называют "королевой бурлеска". Артистка выступает в Дубае и мечтает прославиться и в Украине. Девушка развернула два кресла и выбрала команду Монатика.

Даниэль Салем

Настоящей неожиданностью стало появление на шоу участника "Танцев со звездами 2019" и одесского ресторатора Даниэля Салема.

С первых нот он вызвал фурор в зале и развернул кресла Тины Кароль и Насти Каменских. Во время трека поп-дива заявила, что Даниэль будет в ее команде, вызвав ревность у Дана Балана. Салем таки стал первым участником команды Тины Кароль.

Мария Тимошенко

На сцену вышла и популярная блогер Мария Тимошенко, которая на кастинге сняла ролик для ютуба. На вокальные бои она не попала, но получила предложение вести бэкстейдж "Голоса страны 10".

Ольга Мельник

Звезда "Голоса страны-4" решила вернуться на шоу. Ольга Мельник была финалисткой в команде Сергея Лазарева, а после проекта получила предложения от продюсеров. Но остаться в Киеве и стать певицей ей не дала травма спины. 24-летняя девушка чувствовала себя старой женщиной, прикованной к кровати. Поэтому теперь Ольга Мельник хочет использовать свой шанс. Вокалистка растрогала зал и всех тренеров. Она стала частичкой команды Тины Кароль.

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Музыка, Шоу, Голос страны, Голос країни, Вокальное шоу, 10 сезон, Голос страны 10, Звездные судьи.
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