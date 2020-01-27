Как победить насилие: Рики Мартин выпустил клип на новую песню (Видео)

Певец Рики Мартин презентовал клип на новую песню Tiburones. Авторами сингла являются Пабло Персиадо и Оскар Эрнандес. Клип снимался в Пуэрто-Рико. Режиссером видео, в котором рассказывается, как победить насилие любовью и единством, выступил Качо Лопес. В ролике показано противостояние мирных демонстрантов и вооруженных людей в форме.