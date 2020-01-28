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Евровидение 2020: Go_A представила колоритную песню "Соловей", с которой выступят на конкурсе (Видео)

Евровидение 2020: Go_A представила колоритную песню "Соловей", с которой выступят на конкурсе (Видео)
15:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля.

Группа Go_A, которая соединила в своем творчестве украинский вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв, выпустила песню "Соловей", с которой выступит во время национального отбора на Евровидение-2020.

"Жизнь - это опыт, а он бывает разным. Главное никогда не терять оптимизм и уметь достойно выходить из любых ситуаций даже в момент влюбленности.

Ведь главное не то, что происходит, а то, как ты на это реагируешь", - отметили музыканты в описании новой работы.

Согласно жеребьевке, музыканты будут выступать в первом полуфинале - 8 февраля.

Уже также известно, с какой песней на нацотборе выступят группа GARNA и певец Александр Порядинський, а также бойз-бенд CLOUDLESS. Свои песни уже представили Элина Иващенко, группа FO SHO и певец GIO, а также певец David Axelrod и инди-поп-группа [О].

David Axelrod представил чувственную песню, с которой выступит в Нацотборе на Евровидение 2020 (Видео)

Напомним, телевизионные полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля. Среди жюри - генеральный директор "Хит ФМ" Виталий Дроздов, музыкант и актер Андрей Данилко, а также певица Тина Кароль. Вести эфиры Нацотбора снова будет Сергей Притула.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих.

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Конкурс, Евровидение, Соловей, Нацотбор, Евровидение 2020, Go_A.
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