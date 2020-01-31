Нацотбор на Евровидение 2020: Tvorchi презентовала песню "Bonfire" (Видео)

Новости культуры:Полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля.

Молодые музыканты из Тернополя - проект Tvorchi - презентовали песню Bonfire, с которой выступят во время Национального отбора на Евровидение-2020.

"Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы - не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить", - рассказали Tvorchi о своей работе.

Согласно проведенной ранее жеребьевке, музыканты будут выступать во втором полуфинале Нацотбора - 15 февраля.

Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих. Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая.