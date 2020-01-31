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Нацотбор на Евровидение 2020: Tvorchi презентовала песню "Bonfire" (Видео)

Нацотбор на Евровидение 2020: Tvorchi презентовала песню "Bonfire" (Видео)
16:35 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Полуфиналы запланированы на 8 и 15 февраля, а финал - на 22 февраля.

Молодые музыканты из Тернополя - проект Tvorchi - презентовали песню Bonfire, с которой выступят во время Национального отбора на Евровидение-2020.

"Мы видим, как меняется мир, как меняется наш стиль жизни. И эти изменения не всегда к лучшему. Но закрывать глаза на проблемы - не наш вариант. Еще есть время признать ошибки и все изменить", - рассказали Tvorchi о своей работе.

Согласно проведенной ранее жеребьевке, музыканты будут выступать во втором полуфинале Нацотбора - 15 февраля.

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Международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды. Ранее были представлены слоган конкурса, логотип музыкального шоу и дизайн сценической площадки, а также объявлены имена ведущих. Украина выступит во второй половине первого полуфинала, который пройдет 12 мая.

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Все по теме:

Музыка, Клип, Евровидение, Нацотбор, нацотбор на евровидение, Евровидение 2020, Tvorchi, Bonfire.
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