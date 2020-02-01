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"Голос країни" 10 сезон: парень из Китая перепел хит Океана Эльзы "Не твоя война" (Видео)

"Голос країни" 10 сезон: парень из Китая перепел хит Океана Эльзы "Не твоя война" (Видео)
13:04 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Скриншот

Новости культуры:25-летний Сюй Чуань Юн изучает украинский язык на протяжении двух лет.

Сюй Чуань Юн приехал в Украину, чтобы учиться вокалу у лучших. Уже на протяжении двух лет он живет и учится здесь – сейчас юноша является студентом Киевского университета музыки им.Р.М.Глиера. За проектом "Голос страны" парень следил давно, просматривал выпуски в сети Интернет еще дома, и мечтал спеть на украинской сцене. Для того, чтобы принять участие в проекте, он активно изучал украинский язык, и, по совету учителя по вокалу, на слепые прослушивания выбрал песню группы ОЭ "Не твоя война".

В студии "Завтрака" Сюй исполнил ее в прямом эфире и признался ведущим, что украинские песни очень похожи на родные ему китайские – такие же мелодичные и лирические: "Мне очень нравится творчество группы "Океан Эльзы", а еще украинские народные песни - я изучил уж их много. Мне бы хотелось однажды спеть на сцене "Голоса страны" еще и китайскую народную песню".

На родине Сюй имел собственный музыкальный бэнд, в котором был солистом. Дома принимал участие в вокальных конкурсах и фестивалях. Но несмотря на это, участие в "Голосе страны" для него - выдающееся и особое событие, к которому парень готовился несколько лет. Он поражен опытом и профессионализмом тренеров вокального шоу и верит, что здесь его научат петь так, как нигде в мире. На вопрос ведущих, где планирует остаться парень после того, как завершит обучение, застенчивый Сюй ответил: "В этом году я получу диплом, но пока еще не знаю, где именно буду строить свою карьеру: в Украине или Китае. Время покажет".

После завершению эфира парень признался, что поехал так далеко за воплощением мечты, чтобы родители им гордились. В Китае в основном все семьи многодетные, и по традициям дети должны помогать и заботиться о родителях преклонного возраста. Сюй в семье единственный ребенок, а потому ответственность за будущее семьи только на нем. Он хочет, чтобы мама и папа гордились своим сыном, и весь мир увидел, что его выбор не был напрасным.

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Напомним, юбилейный сезон уже отметился сильными голосами и неординарными тембрами, за которые разгорелась нешуточная борьба между тренерами еще в первом выпуске программы. По результатам второго дня слепых прослушиваний, лидерами стали MONATIK и ПТП с NK, они завоевали в свои команды по три участника, команда Дана Балана пополнилась двумя участниками, а Тина Кароль забрала к себе только одного.

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Видео, Голос страны, Голос країни, 10 сезон, Океана Эльзы, Слепые прослушивания, "Не твоя война", "Голос країни" 10 сезон.
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