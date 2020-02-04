Ждите грандиозное шоу: Олег Винник отправляется в новый тур с программой "Безумная Любовь"

Новости культуры:Певец порадовал украинских поклонниц анонсом нового музыкального тура.

Популярный певец, композитор и автор песен Олег Винник официально заявил, что отправляется в очередной музыкальный тур с новой программой под названием "Безумная Любовь". Радостной новостью артист поделился на своей официальной странице в Instagram.

Ожидается, что первая часть тура пройдет в нескольких городах Украины, среди них Винница, Николаев, Херсон, Черкассы. Вторая часть программы запланирована на осень, где завершится в европейских странах.

"С любовью к вам - первая часть тура 2020!", - анонсировал Олег Винник.

Отмечается, что программа "Безумная Любовь" пройдет в совершенно новом, концептуальном плане. Лучшие суперхиты, горячее исполнение новых песен, а также потрясающие спецэффекты и качественный свет и звук - все постановочные элементы, по заверениям организаторов концертов, будут на высшем уровне!