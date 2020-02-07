Они вернулись: The Pussycat Dolls презентовали новый клип (Видео)

Популярная в нулевых группа The Pussycat Dolls объявила о своем воссоединении спустя 10 лет - в конце ноября 2019 года. Девушки Кармит Бачар, Эшли Робертс, Джессика Сатта, Кимберли Уайтт и Николь Шерзингер впервые выступили на сцене - они появились на шоу The X Factor: Celebrity, где Шерзингер участвовала в качестве судьи. В ролике артистки предстали в откровенных черных боди, латекстных топах и ботфортах.