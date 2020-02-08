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Визитка "Бумбокс": история написания легендарного хита "Вахтерам" (Видео)

Визитка "Бумбокс": история написания легендарного хита "Вахтерам" (Видео)
10:16 Сегодня Телеграф

Новости культуры:Лидер "Бумбокс" рассказал, как написал песню "Вахтерам", за которую группа получила награду "YUNA: 20 за 20".

Легендарная композиция «Вахтерам» группы «Бумбокс» вошла в ТОП-20 самых значимых украинских песен XXI века по решению экспертов Национальной музыкальной премии YUNA.

Специальную награду YUNA «20 знакових пісень за 20 років» вручили фронтмену Андрею Хлывнюку. Впервые за 13 лет с момента релиза музыкант рассказал историю создания песни, ставшей визитной карточкой группы.

«Я написал «Вахтерам», когда возвращался со свидания поздно ночью. Шел от дома любимой, где сидели две тетки-вахтерши, которые не хотели, но в конце концов пустили меня к ней, – поделился Андрей. – В тексте песни упоминается о Чиуауа. Это веселое слово еще и название района, где проходят одни из самых жестоких нарко-войн. Метафора между плюшками и Чиуауа в том, что отношения часто бывают воинственные, когда эйфория и страсть сменяются ненавистью. При этом главное испытание для двух влюбленных – равнодушие. Эта композиция о привязанности к любимому человеку и о неприятии равнодушия к себе».

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Впервые песня была исполнена публично на Лукьяновке в 9-этажке, где жила девушка тогдашнего гитариста группы Андрея Самойло – Настя Касилова. Именно она первой услышала композицию, которая вскоре стала знаковой для миллионов и принесла группе популярность.

По словам генпродюсера премии YUNA Павла Шилько, главными критериями, по которым эксперты отметили песню «Вахтерам» группы Бумбокс, стали масштабность влияния композиции на украинскую сцену вцелом или на ее отдельные жанры, а также социальный вес произведения.

Напомним, в января 2020 года организаторы Национальной музыкальной премии YUNA объявили 20 самых знаковых песен за 20 лет, среди которых – композиции Русланы, Океан Эльзы, Тины Кароль, Бумбокс, Потапа и Насти, ONUKA, Джамалы и других. Кроме Бумбокс, уже получили свои специальные награды MONATIK, группы KAZKA и The HARDKISS.

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Бумбокс, Андрей Хлывнюк, YUNA, Вахтерам.
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